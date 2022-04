Alfredo Adame sobre el Tri: 'Me importan un bledo las indisciplinas, traigan al Chicharito'

Alfredo Adame es 'del equipo' de Chicharito. La siempre controversial figura del espectáculo dio sus impresiones de la actualidad del Tri e indicó que si de él dependiera, llevaría a Javier Hernández a la Selección Mexicana sin importar los problemas internos con el Tata Martino.

"A la Selección la veo muy frágil. Si no se ponen las pilas, nos van a poner una madriza en el Mundial", comenzó Adame en charla con TUDN.

"Me importa un bledo las indisciplinas, me importa un bledo lo que sea y traigo al #Chicharito porque es goleador", @_alfredoadame #TiroLibre en vivo por #ZonaTUDN de VIX pic.twitter.com/m6TIGUn02a — Zona TUDN (@Zona_TUDN) April 5, 2022

"Sí, por supuesto que traería al Chicharito. Metió dos goles ayer. ¿Por qué no lo traen? Yo creo que le pasa lo que me pasó. A mi me importarían un bledo las indisciplinas, lo que sea, pero traigo al Chicharito", apuntó Alfredo.

Y es que el nombre de Javier Hernández en el entorno de la Selección volvió a tomar fuerza esta fecha FIFA luego de que el ataque tricolor no tuviera la eficiencia de cara al arco que solía tener con CH14 a la cabeza.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX FEMENIL: CHIVAS DERROTÓ POR LA MÍNIMA DIFERENCIA A MAZATLÁN