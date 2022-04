Ramón Morales sobre ausencia del Chicharito en el Tri: 'Me queda claro que es personal'

La ausencia de Javier Hernández en las convocatorias de la Selección Mexicana sigue causando controversia en el gremio deportivo, ya que todo parece indicar que Gerardo Martino no contemplará al delantero para disputar el Mundial de Qatar 2022.

En esta ocasión, Ramón Morales, exfutbolista mexicano y con experiencia mundialista, opinó sobre esta situación que vive el actual atacante de LA Galaxy, quien además atraviesa un gran momento en la MLS, compitiendo por el campeonato de goleo individual.

"Me queda claro que es una cuestión personal: no sé si del técnico (Martino) con Javier, o de Javier con el técnico, o de la Federación con Javier, inclusive", declaró en entrevista con Marca Claro.

Asimismo, Morales aseguró que Chicharito está prácticamente borrado del Tri por asuntos extra cancha, sin embargo, destacó que la verdad no ha sido revelada a la luz pública.

"Esto no es un tema de futbol o un tema deportivo, es un tema extra cancha. Aquí el tema es que se han dicho varias cosas, nadie ha dicho la verdad y no sé si vaya a salir o no a la luz pública, pero también la realidad es que el entrenador parece que ya no va a llamar a Javier, por muchos méritos que haga en lo deportivo, entonces debemos aceptar esa situación. Creo que es triste, aún más sabiendo que hubo un momento y sigue existiendo la necesidad de un goleador", añadió.

La última ocasión que Javier Hernández tuvo actividad con el cuadro azteca, fue en septiembre de 2019, en un partido frente a Estados Unidos; en el cual marcó su último gol.

En diversas oportunidades, el jugador de LA Galaxy ha externado su deseo de volver a portar los colores de la Selección Mexicana.

