'Dibu' Martínez aclaró su reacción sobre México: "Lo viví con ansiedad, es mi primer Mundial"

Después de que se hiciera viral un video en el que 'Dibu' Martínez celebrará estar en el mismo Grupo que México para la primera ronda de Qatar 2022, el arquero del Aston Villa aclaró que no considera que el Tri sea fácil a vencer, sólo se dejó llevar por el momento.

El clip que dura unos segundos fue subido a redes por su esposa Mandinha, y se observa como el guardameta salta juanto a su hijo, acción que la afición tomó a mal y lo tacharon de "soberbio" por subestimar a México.

Lo viví con ansiedad, es mi primer Mundial. Es un grupo jodido, lindo, pero tenemos un buen arranque con Arabia Saudita. Nos tocó México primero y, saltando, llega un momento en el que ya no sabés si un rival es bueno o malo. Son cosas lindas y no lo podía vivir sentado, tenía que estar parado. Me puse más nervioso que en un partido. Igual lo vi con mi familia, mi suegro portugués y mi suegra, brasileña", comentó en el Twitch del medio argentino Olé.

El Dibu reaccionó como todos los argentinos cuando nos tocó México EASY EASY EASY !!!! pic.twitter.com/3L5eKCo7aB — FULHARG FC (@FulhargFc) April 1, 2022

La Selección Mexicana no ha logrado vencer al Albiceleste desde hace 15 años, y es que se ha mantenido bien reforzardo con Messi al mando.

