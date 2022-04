Dibu Martínez: Aseguró que México será un rival fácil para Argentina en Qatar 2022

Emiliano Martínez, portero del Aston Villa en la Premier League y de la Selección Argentina, se mostró feliz al enterarse que México será uno de sus rivales durante la fase de grupos en el Mundial de Qatar 2022, destacando que será un rival cómodo para ellos.

A través de las redes sociales está circulando un video en el cual se puede apreciar como el guardameta de la albiceleste dice "easy, easy" al percatarse que el combinado tricolor forma parte de su grupo para la Copa del Mundo.

Su emoción se desata haciendo alusión a que el Tri será un rival a modo para ellos y que no será complicado sacar un resultado positivo a su favor.

Así reaccionó Dibu Martinez cuando vio que México iba al grupo de Argentina. pic.twitter.com/cTpR1ES9tW — Valentín Torres Erwerle (@TorresErwerle) April 1, 2022

ANTECEDENTES ENTRE MÉXICO Y ARGENTINA

Argentina siempre se avista como un rival complicado y en esta justa mundialista no parece ser la excepción, al menos no para la Selección Mexicana que desde hace 15 años no ha conseguido ganarle al conjunto argentino y en las tres ocasiones que se han enfrentado en torneos mundialistas, los mexicanos perdieron.

En está ocasión, se enfrentarán durante la Jornada 2 de la fase de grupos en el Estadio Lusail el 26 de noviembre a las 13:00 horas.

