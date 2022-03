Messi: ¿Cuántas jerseys del argentino hacen por convocatoria con Argentina?

El astro argentino Lionel Messi causa tanta sensación en rivales, compañeros, directivos, cuerpo técnico y staff, que tienen que hacer 200 jerseys cada que el jugador del Paris Saint-Germain es convocado con la Albiceleste.

Así lo reveló el portero de Argentina, Emiliano ‘Dibu’ Martínez. “Un día pregunté cuántas camisetas de Messi tienen que hacer por partido y me dijeron que entre 200 y 300 para todas las personas que le piden”, declaró Dibu en una entrevista para Amazon Prime.

“Jugamos dos partidos internacionales e hicieron 650 camisetas de Messi listas para usar. La quieren sponsors, jugadores, staff, técnicos, todos. Es una camesita de Messi. Muchos pueden llegar a vigilarlo a cada momento para obtenerla al resto y nos ignoran”, agregó.

Asimismo, el guardameta del Aston Villa de la Premier League contó como es viajar a Argentina y cuántas playera regala.

“Creo que hicieron dos en todo el año. No, en realidad hay muchos chicos que usan la del Dibu, el apodo que me pusieron de chico, especialmente los niños más pequeños. Cuando voy a Argentina no puedo caminar por la calle”, expresó Martínez.

