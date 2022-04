Almeyda sobre el México vs Argentina: ‘Son dos grandes selecciones, van a pasar los dos’

Tras el sorteo para la Fase de Grupos de la Copa del Mundo Qatar 2022, la Selección Mexicana se medirá ante Argentina el 26 de noviembre de este año en el segundo partido correspondiente del torneo internacional.

Ante esto, el ex entrenador de las Chivas, el argentino Matías Almeyda habló sobre el encuentro, expresó que ambos equipos van a pasar y que es mejor enfrentarse al inicio y no después.

“Como argentino-mexicano que me siento, creo que los dos van a pasar. No hay que cuestionarse tanto, son dos grandes selecciones, con dos grandes cuerpos técnicos. Deseo que pasen los dos, es preferible que se encuentren en los grupos y no después”, expresó Almeyda.

También mencionó que la Albiceleste llegará más confiada que México, pero que seguro el Tricolor hará un gran papel en Qatar 2022.

“Son dos selecciones que tienen confianza. Argentina hace un tiempo que la tiene y México a partir de ahora la tendrá, porque tiene con qué. Deseo de todo corazón que los dos pasen, van a pasar los dos”, añadió.

Con Argentina, Matías Almeyda estuvo en los Mundiales de Francia 98 y Corea-Japón en 2002.

