Herrera ya no hablará de la Selección Mexicana: ‘No me candidateo, seré un aficionado más’

Hace unos días, Miguel Herrera, director técnico de Tigres, habló sobre la situación de la Selección Mexicana, donde detalló que, por salud, Gerardo Martino debería de dejar al equipo y ocupó el espacio para decir que él sería feliz y dispuesto a estar en el banquillo.

Ante las polémicas que dejó por sus palabras, ahora el propio Piojo sentenció que no hablará más de la Selección y que su lugar está en con los Felinos en Monterrey.

“Es la última vez que hablaré del tema, no volveré a tratar el tema de Selección Mexicana, porque no me incumbe y no me candidateo en ningún momento. Estoy muy contento en Tigres, mi familia está feliz en Tigres. Agradecido con la directiva y espero estar muchos años acá”, expresó Miguel en conferencia de prensa.

Por último, señaló que será un aficionado más del Tricolor y felicitó a los futbolistas convocados por lograr el boleto directo a la Copa del Mundo de Qatar 2022 tras vencer a El Salvador.

“Me da muchísimo gusto porque soy mexicano, la clasificación de México. Empataron en el primer lugar, se hablaba de una mala eliminatoria y no es cierto, se ha hecho un buen trabajo.

“Felicitar a los muchachos que participaron en el proceso por este logro tan importante, que es clasificar a México. Le deseo el éxito del mundo, trataré de ser un aficionado más”, finalizó.

