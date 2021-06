Video: Lionel Messi autografió tatuaje de aficionado brasileño con su imagen

Una de las imágenes más icónicas de Lionel Messi es la que se dio en 2017 cuando el argentino le dio el triunfo al Barcelona 2-3 sobre el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Al celebrar el gol del triunfo, el argentino se quitó la playera y la mostró con su número 10 en el dorsal a la tribuna madridista. Imagen que fue tomada por un aficionado brasileño para tenerla tatuada en su piel.

Messi, al ver el este gesto y antes de subirse al transporte micro para participar de un nuevo entrenamiento de la selección de Argentina con vistas al duelo contra Paraguay, se acercó al aficionado para colocar su firma debajo del tatuaje que tiene el brasileño en la espalda.

La secuencia del sueño cumplido desde el otro lado: @MatiPelliccioni se encontró con este tremendo tatuaje de un hincha brasileño, Messi lo vio en las redes de TyC Sports y manifestó sus ganas de firmarlo. ¡ACÁ ESTÁ! pic.twitter.com/C9FCZSTyGJ — TyC Sports (@TyCSports) June 20, 2021

"Pensé que Messi no iba a parar. Lo vi, me miró y me puse de espaldas. No hay baño hasta tatuarme de nuevo. Le quería decir feliz día del padre o cumpleaños por adelantado. Estoy feliz para siempre, no hay más palabras para describir esto. Le quiero decir muchas gracias a todo el pueblo argentino", reveló Igor, nombre del aficionado que se tatuó la imagen de Messi para TyC Sports.

Igor es bombero militar del municipio de Sobradinho, Brasilia. El tatuaje le costó 10 mil reales (40 mil 440 pesos) y se lo hicieron en tres sesiones de 12 horas cada una en 2019.

