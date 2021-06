Video: Loco Abreu se tatuó la cara de Dalma Maradona en la espalda

Sebastián Abreu y Dalma Maradona realizaron una apuesta por el partido entre Argentina y Uruguay de la Copa América.

La hija de Diego Armando le prepuso al exfutbolista uruguayo tatuarse su cara en caso de que la Albiceleste se llevara la victoria, pero si ganaba Uruguay, Maradona tenía que comerse una cebolla.

Argentina venció 1-0 a los charrúas, por lo que Abreu tuvo que pagar, aunque su tatuaje fue henna.

¿Desafío cumplido? ¡El “tatuaje” del Loco Abreu con la cara de Dalma Maradona! Dalma había hecho este reto al Loco si Argentina vencía a Uruguay Via Kwai loco13com pic.twitter.com/blbdnMAdzG — Goal en español (@Goal_en_espanol) June 25, 2021

“Dalmita, mirá que a tu papá lo quiero mucho, tengo camisetas, fotos, todo. Como buen uruguayo, voy cumplir con la promesa. Pero vos sabes todo lo que me cuesta. Tengo que ir al vestuario, me voy a llevar todas las cargadas, la familia. Pero no pasa nada. Palabra es palabra", mencionó el 'Loco' a través de un video compartido en Kwai.

“Es de henna, toda la vida no te iba a tener, Dalmita”, agregó. “Quedó lindo. Me gustó. Dalma, con esto, desafío cumplido, me imagino. Beso grande”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PAPU GÓMEZ DIO UN 'SHOW' DE BAILE PARA SUS COMPAÑEROS DE ARGENTINA