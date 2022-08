Video: Nate Diaz transmitió en vivo fumando marihuana mientras le pedían muestra de orina

El peleador, Nathan Donald Nate Diaz fue protagonista de un video polémico donde se mostró fumando presunta mariguana cuando un integrante de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos acudió a su casa para tomarle una muestra de orina.

Aunque se desconoce la razón por la que el estadounidense hizo la acción, algunos comentaron que pudo tratarse de una protesta o de un simple acto de rebeldía ya que se encontraba con algunos de sus amigos.

“Este hombre no se va de mi casa porque no le di suficiente orina, oriné todo lo que pude, hijo de… ¿cuántos litros me faltan?”, se queja Diaz.

Hasta el momento se desconoce si el pugilista tendrá algún tipo de sanción, sin embargo el pugilista mostró su descontento con la situación y lo dejó ver en la transmisión en vivo.

“Son dos litros más de orina que tengo que darle, y él no se va a ir hasta que lo haga. DK es mi amigo, pero USADA se puede ir a chupar un… Regresa en seis horas y te doy más”, revira el peleador de UFC.

