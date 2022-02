Video: Raúl Jiménez y el Wolverhampton practican con ovoide previo al Super Bowl

La práctica del sábado fue un poco distinta dentro del campamento del Wolverhampton, donde el coach Tony Roberts puso a prueba las habilidades de los jugadores en el futbol americano.

El entrenador llevó algunos balones de la NFL y gorras de los equipos que disputarán el Super Bowl para practicar un poco del deporte de las tacleadas.

En video que se puede apreciar en la cuenta de Twiiter de los Wolves, los jugadores lanzaron el balón mientras otros lo atrapaban y practicaron tacleadas.

El delantero mexicano fue de los más activos en la práctica demostrando que tiene habilidades para lanzar y atrapar el ovoide.

Respecto a Jiménez el técnico Bruno Lage aseguró que es un jugador muy importante tanto para labores defensivas como ofensivas del conjunto inglés.

"No solo Raúl, sino todos. No todo es un jugador. Raúl es muy importante para la manera en que defendemos y José Sá es muy importante para la manera en que tenemos la pelota. No pongo presión sobre nadie en forma individual, pero presiono a todos, no solo porque Raúl Es delantero", reveló el estratega.

