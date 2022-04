Wanda Nara exhibió a la 'China' Suárez por buscar nuevamente a Mauro Icardi

María Eugenia 'China' Suárez no se cansa de darles dolor de cabeza a Mauro Icardi y Wanda Nara, así lo informaron en el programa argentino 'Socios del Espectáculo', donde revelaron que la actriz de aquel país una vez más intentó contactar al jugador del París Saint Germain.

Luli Fernández, conductora del show, aseguró que Icardi habría recibido un mensaje de un número desconocido que pertence a un amigo íntimo de la 'China' Suárez, el productor Marcelo La Torre, mientras la esposa del futbolista se encontraba de viaje junto a sus hijas en su país natal.

“Wanda está enojada y está harta, no puede creer esta situación”, comentó Fernández, luego de dejar en claro que el mensaje no fue descubierto por Nara, sino que su marido se lo había enseñado, situación que de inmediato informó la también empresaria a los medios.

“Sí, me lo había contado Mauro y mandado una captura hace unos días (cuando estaba en Buenos Aires). Ahora que llegué vi todo. Pero ya se maneja así. No es la primera vez. Mauro me muestra y me cuenta”, envió por texto a la panelista del programa.

Wanda exhibió que la 'China' acosa a su marido de distintos números telefónicos después de que este la bloqueara de su chat privado.

“Mauro los bloqueó de todos lados, no le importa nada. Lastimó a muchas familias. Yo soy muy feminista, pero es mala mina. Estamos hablando de la misma que acariciaba un embarazo y se acostaba con el marido en un camarín. Y al tiempo quedó ella embarazada. Me espero todo lo peor de ella. Solo confío en el amor de mi familia. Que se maneje como quiera. Para mí está cerrado el tema”.

