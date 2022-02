Wayne Rooney era fan de Marco Antonio Barrera; amanecía tomando en Las Vegas

Marco Antonio Barrera fue artífice de una era en el boxeo mundial. Sus épicas batallas con peleadores como Érik 'Terrible' Morales y Naseem Hamed le han otorgado un sitio privilegiado en la historia de los cuadriláteros.

Su impacto fue tan grande que Wayne Rooney, máximo goleador histórico del Manchester United y de Inglaterra, era devoto seguidor del púgil azteca. Así lo reveló el propio Barrera en el podcast Creativo de Roberto Martínez.

Marco tenía una amistad con el boxeador inglés Ricky Hatton, que a su vez era amigo de Rooney. El mexicano lo había visto varias veces, pero no sabía quién era. "Mi hijo vio una foto con Hatton y con Rooney. Me dice: '¿Conoces a Rooney?' Y le respondí: ¿Quién es ese güey?'". Después, tras ver una foto, Barrera lo reconoció. "¡Cómo no! El amigo de Hatton. Estuvo en todas mis peleas, le gusta el estilo mexicano, siempre va".

- Wayne Rooney supports Ricky Hatton whilst posing with Marco Antonio Barrera in Las Vegas in June 2007. pic.twitter.com/PkipuMCIh4 — Football Snaps (@FootbaIISnaps) July 29, 2019

Además, el también comentarista recordó cómo se la pasaba Rooney cuando iba a verlo pelear. "En Las Vegas era así: subía al ring conmigo, yo peleaba, ganaba y luego Hatton y Rooney se quedaban en un restaurant bar, yo cenaba y me iba. Y al siguiente día los encontraba: seguían cheleando. Yo no sabía quién era", contó Barrera, Campeón del Mundo en tres categorías diferentes.

