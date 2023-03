Wenderson Galeno se quedó en calzoncillos en el Porto vs Inter de la Champions League

Wenderson Galeno se quedó en calzoncillos en el Porto vs Inter de la Champion League, el jugador no salió derrotado y eliminado del torneo, pues también tuvo el desafortunado ‘accidente’ en el Estadio Do Dragao

Todo ocurrió en el minuto 49 cuando se encontraba disputando un balón con el defensor Denzel Dumfries de los nerazzurri. Cuando el neerlandés se vio superado lo jaloneo del short, lo que provocó que se le bajara totalmente.

Momento più importante della partita : Galeno smutandato da Dumfries#PortoInter pic.twitter.com/Lg6ARdVAFs — Aldo1926 quello che ascolta i Lunatici (@Aldo__1926) March 14, 2023

Galeno se levantó los pantalones cortos inmediatamente después y le hizo una señal al árbitro mientras protestaba por una tarjeta amarilla, pero esta nunca llegó.

En redes sociales este momento se viralizó rápidamente e incluso etiquetaron a Galeno a quien le recomendaron no abrir Twitter para que no viera todos los memes y chistes de esta incomoda situación.

