'Werevertumorro' se une al equipo de transmisión de la Premier League en México

El conocido youtuber mexicano Gabriel Montiel, más reconocido como Werevertumorro, ha sorprendido a sus seguidores al anunciar que se unirá al equipo de transmisión de la Premier League en México. La noticia fue compartida por el propio influencer a través de sus redes sociales, donde detalló su entusiasmo por esta nueva oportunidad en el ámbito deportivo.

"Estoy feliz de darles la noticia que a partir de este fin de semana me integro a las transmisiones de Paramount Plus en Premier League desde Londres en el debut en casa de Raúl Jiménez: Fulham vs Brentford y también en Tottenham vs Manchester United", comentó.

"Saben que he cambiado el contenido desde hace unos años enfocándome en deportes. Sin duda, este es uno de los trabajos más importantes y emocionantes que podría tener relacionado al fútbol. Gracias a todos los que han estado apoyando, tirando hate o interactuando de alguna manera; son parte de este logro", añadió

Desde la temporada pasada se confirmó que la Premier League tiene su transmisión en México a través de la plataforma Paramount Plus, y hoy se revela que Werevertumorro será una parte fundamental de esta cobertura, debutando desde Inglaterra.

