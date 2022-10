Zelada explotó contra Chicharito: ‘No tuvo los pantalones para reconocer sus errores’

Héctor Miguel Zelada, guardameta argentino que militó en América, externó su apoyo hacia no volver a convocar a Javier Hernández a la Selección Mexicana en la era de Gerardo Martino.

El ex arquero consideró que el tapatío cometió un error y nunca lo supo remediar. “Yo sé lo que pasó con el Chicharito. Se imaginan que fue una indisciplina. Todos cometimos indisciplinas, pero hay que reconocerla”, dijo en una entrevista para TUDN.

“Merece respeto, sí, pero yo apoyo a Martino, porque sé todo. Martino me dijo todo en un hotel de Atlanta, porque yo se lo pregunté. Yo sé todo, pero me lo llevo a la tumba”, agregó.

“Hay códigos en la vida. Todos cometemos errores, pero hay que tener los pantalones para reconocerlo. Yo creo que se equivocó y no tuvo los pantalones para reconocer. Pasó algo muy… hasta ahí, no me saquen más”, concluyó.

Asimismo, el ex guardián de la albiceleste reconoció que el Tri está muy por debajo de su nivel, tanto a nivel individual como grupal.

