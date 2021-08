¿América es el favorito para llevarse el #GritaMéxicoA21?

Este fin de semana se juega la tercera jornada del #GritaMéxicoA21, tendremos actividad de lunes a jueves donde viviremos intensos duelos de este arranque de torneo, Toluca, Mazatlán y Santos lideran la competencia, pero esto apenas comienza.

¿Cómo se jugará la Jornada 3 y quiénes son los favoritos en las apuestas?

Querétaro vs León. Gallos buscará su primera victoria en el torneo, pero la Fiera no será presa fácil en La Corregidora.

Los momios:

Querétaro +220 | Empate +235 | León +130



Mazatlán vs Monterrey. Duelazo en el Kraken, Cañoneros y Rayados se arrebatarán los puntos en el Viernes Botanero para adueñarse de la cima de la Liga MX.

Los momios:

Mazatlán +220 | Empate +235 | Monterrey +130

Xolos vs Toluca. Siboldi quiere hacer valer la Perrera, conseguir su primera victoria y quitarle el invicto a los Diablos.

Los momios:

Xolos +220 | Empate +235 | Toluca +130

Necaxa vs Cruz Azul. Los actuales campeones ya estarán casi completos en su visita a tierras hidrocálidas, ¿lograrán encaminar la Máquina con un primer triunfo?

Los momios:

Necaxa +220 | Empate +235 | Cruz Azul +130

Chivas vs Juárez. El Rebaño ya ganó en el actual torneo, pero una victoria en casa elevará el ánimo para la afición.

Los momios:

Chivas +220 | Empate +235 | Juárez +130

América vs Puebla. El Solarismo parece tomar fuerza y volar en el Azteca es tarea primordial para las Águilas, ¿Puebla podrá resistencia?

Los momios:

América +220 | Empate +235 |Puebla +130

Tigres vs Santos. El Volcán estará que arde por la necesidad de un triunfo y Santos podría ser la víctima de los universitarios.

Los momios:

Tigres +220 | Empate +235 | Santos +130

Pumas vs Atlético de San Luis. Auriazules y Rojiblancos se miden a medio día este domingo, ¿quién se impone en Ciudad Universitaria?

Los momios:

Pumas +220 | Empate +235 | Atlético de San Luis +130

Pachuca vs Atlas. Cierra la jornada en la Bella Airosa y ambos equipos necesitan la victoria para escalar posiciones desde el incio de temporada.

Los momios:

Pachuca +220 | Empate +235 | Atlas+130

¿Quién es el favorito para ganar el #GritaMéxicoA21?

Aquí les compartiremos el Top 5 de equipos para ganar la Liga Mx y cuánto ganarías con el favorito.

América +450

Cruz Azul +550

Monterrey +550

Tigres +600

Club León +800

Ahora, si tú apuestas $400 a que América ganará el #GritaMéxicoA21, ¡COBRARÍAS $2,200! Una buena ganancia para meterle al Bicampeonato de la Máquina.



Y si todavía no tienes cuenta en Caliente.mx, regístrate ahora y ¡recibe $400 GRATIS para comenzar a apostar al arranque de la LIGA MX!

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LAREDO TEXAS, DOS CULTURAS UNIDAS POR SU PASIÓN AL DEPORTE Y LA CULTURA