Regresa la Bendita Champions League

Después de varias semanas de ausencia, por fin regresa el mejor futbol a nivel de clubes con los Octavos de Final de la Liga de Campeones.

Con una peregrinación que termina en Estambul, los mejores equipos del planeta lucharán para llevarse la gloria continental, batallas que podrás disfrutar a través de HBOmax y TNT Sports.

Será este 14 de febrero cuando el balón comience a rodar y nosotros estaremos ahí para transmitirte hasta el último detalle de los grandes choques europeos.

Cabe mencionar que se tendrán grandes enfrentamientos, como por ejemplo el PSG vs Bayern Munich, Borussia Dortmund vs Chelsea o el AC Milan vs Tottenham.

Además de esos equipos que dieron la sorpresa y buscan ser el 'El Caballo Negro', como el Club Brujas vs Benfica, Inter de Milan vs Porto o el Frankfurt vs Napoli, que contará con la participación del mexicano Hirving 'Chucky' Lozano.

¿Volverá el Real Madrid a conquistar la Bendita Champions? Descúbrelo en exclusiva por HBOmax y TNT Sports, donde los merengues se medirán con otro gigante: el Liverpool.

