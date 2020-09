Amazon: Lanzó Luna, su plataforma apuesta por el Cloud Gaming

A poco más de un mes de que inicie la siguiente generación de consolas, Amazon ha revelado Luna, su apuesta por el Cloud Gaming. Aún sin una fecha de estreno definida, se reveló que el servicio tendrá un costo de $5.99 USD al mes como "precio de introducción", y que estará llegando a PC, Mac, Fire TV, iPhone, iPad y Android; en este último, el lanzamiento será después del estreno de la plataforma.

La suscripción incluye más de 100 juegos, de los cuales algunos podrán jugarse hasta en resoluciones de 4K/60fps (aunque durante el lanzamiento todos estarán limitados a 1080p). Juegos como Resident Evil 7, Bloodstained: Ritual of the Night, Control, Grid, Abzu, Rime, Sonic Mania y Wonder Boy; estarán disponibles desde el día uno.

También se logró un acuerdo con Ubisoft y se menciona que juegos como Assassin's Creed Valhalla, Immortals Fenyx Rising y Far Cry 6, verán la luz el día de lanzamiento en este servicio.

El periférico principal, Luna Controller, saldrá a la venta a un costo de $49.99 USD y tendrá función integrada con Alexa. También será posible jugar con mouse, teclado y otros controles vía Bluetooth. Una de las características principales de Luna, es que estará integrado con Twitch, la plataforma de streaming de Amazon, y será posible hacer transmisiones o jugar de manera instantánea estando en la aplicación.

