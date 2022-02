Assassin´s Creed Dawn of Ragnarok, el DLC más ambicioso de Valhalla

Assassin´s Creed Valhalla es un título que experimentó dentro de la saga de Assassin´s Creed poniendo más atención a las mecánicas de combate por la conexión que tocó con la cultura vikinga, y ahora volverá a caminar por nuevos horizontes con Dawn of Ragnarok.

En este nuevo DLC, el cual promete ser el más ambicioso hasta ahora, nos pondremos dentro de la piel del mismo Dios Odín que buscará salvar a su hijo que fue capturado por los gigantes y obviamente necesitamos más fantasía para sentirse parte de una aventura entre dioses.

La misión es sencilla, encontrar a Baldr, hijo de Odín, pero debe visitar la tierra gobernada por los gigantes en donde el gran antagonista es Glod, hijo de Surtr.

En este nuevo DLC tendremos la oportunidad de incluso convertirnos nosotros mismo en ave para poder movernos más rápido, pero aun así las grandes diferencias vienen en el combate que es realmente lo llamativo.

Como el Dios nórdico Odín, tendremos habilidades diferentes a la hora de acabar con nuestros amigos como poder transformarnos en los adversarios para pasar desapercibido o bien, también podremos levantar a los rivales caídos para que se unan a nuestra causa como si fueran zombies.

Lo importante es que cada vez que derribemos a un contrincante, tendremos que elegir que habilidad usar pues solo una puede estar activa una y esto dependerá de la forma de jugar de cada uno.

¿PUEDO JUGAR DAWN OF RAGNAROK SIN HABER TERMINADO VALHALLA?

"Todos los jugadores podrán disfrutar del mundo de Svartalfheim, independientemente de la progresión a través de Valhalla", dijo Georgi Popov en respuesta a RÉCORD, Game Director.

"Hay 2 opciones para aquellos que aún no han alcanzado el nivel de potencia sugerido de 340. Como una opción, pueden usar un impulso en el juego, que les prestará temporalmente la potencia necesaria y algunos equipos mejorados solo dentro de Svartalfheim. Esta opción es adecuada para los jugadores impacientes que no pueden esperar para sumergirse en Dawn of Ragnarök pero que han explorado bastante Valhalla y no quieren perder su progreso.

"La segunda opción es para los jugadores que no han jugado ninguno de los viajes de Eivor pero se sienten atraídos por la oferta mitológica de Dawn of Ragnarök. Esta opción les permite comenzar un nuevo juego y experimentar solo la historia de Odín en Svartalfheim, con un personaje ya creado", concluyó

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NINTENDO DIRECT: MARIO STRIKERS VUELVE CON BATTLE LEAGUE FOOTBALL