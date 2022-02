Nintendo Direct: Lo más destacado que dejó la primera transmisión de Nintendo de 2022

El 2022 empezó con fuerza para Nintendo pues en su primer Nintendo Direct del año se dieron varios grandes anuncios que terminaron por cautivar a sus fanáticos a pesar de que no hubo noticias de títulos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.

La primera gran noticia fue la de Mario Strikers Battle League Football que vuelve con varias novedades interesantes como que deberemos elegir las armaduras de nuestros personajes para cambiar varias aptitudes, así como que podremos seleccionar nuestro súper disparo. Este juego se estrena el 10 de junio de 2022.

Otro gran anuncio fue Nintendo Switch Sports que vuelve de las glorias de Wii Sports con tres nuevos deportes, el futbol, el bádminton y el voleibol; y todo esto llegará el 29 de abril de 2022.

Mario Kart también hizo acto de presencia, pero no fue específicamente sobre un nuevo título, sino que la octava entrega verá cómo le agregan 48 nuevas pistas, incluidas algunas del Nintendo 64. Estas irán llegando en diferentes actualizaciones y tendrán costo.

¡Pronto llegará contenido descargable de pago a #MarioKart 8 Deluxe, que añadirá 48 pistas remasterizadas de la serie Mario Kart! La primera entrega del Mario Kart 8 Deluxe – Pase de pistas extras incluye 8 circuitos y estará disponible desde el 18 de marzo. pic.twitter.com/lxsHTd8ThE — Nintendo España (@NintendoES) February 9, 2022

Así mismo, se revelaron novedades sobre Splatoon 3 sobre el Salmon Run Next Wave que será el modo cooperativo de este juego que llegará en verano de 2022, y avances de Kirby y la Tierra Olvidada.

¡Presentamos la transmorfosis! Absorbe un coche, un cono, un dispensador y muchas cosas más, y disfruta de nuevas transformaciones poderosas en #Kirby y la tierra olvidada, que saldrá a la venta el 25 de marzo. pic.twitter.com/VWKjY9SLl9 — Nintendo España (@NintendoES) February 9, 2022

El Nintendo Direct terminó con el anuncio oficial de Xenoblade Chronichles 3. Noah y Mio serán los protagonistas en una historia que tiene un conflicto de naciones y seis personajes de cada nación serán parte de los relatos. Esta entrega se estrenará en septiembre de 2022.

Otros anuncios interesantes que hubo en el Nintendo Direct fueron la remasterización de Chrono Cross, Klonoa 1 y 2, No Man´s Sky y Fire Emblem: Three Hopes, además de que Triangle Strategy confirmó que se estrenará el 4 de marzo.

