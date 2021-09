Big Rumble Boxing: Creed Champions, un juego que no convence a pesar de tener a Rocky

Big Rumble Boxing: Creed Champions llega para ofrecernos una experiencia de boxeo que no toma muy en cuenta las reglas del deporte, pero esto parece no importar pues cuenta con los personajes de la saga de las películas de Rocky Balboa.

Este nuevo título ofrece una jugabilidad sumamente sencilla que ayuda a que los jugadores más nuevos puedan jugar casi sin tener la necesidad de tomar un tutorial o de leer las instrucciones de juego. Solo dos golpes son de contacto prácticamente y todo depende de cómo se combine con el movimiento del joystick para generar nuevos impactos.

Un botón es de guardia, otro nos permite realizar un dash para movernos más rápido por encima del cuadrilátero y el otro nos da la oportunidad de golpear al oponente y romper con su protección. Nuestra guardia tiene un límite, por lo que después de varios golpes recibidos quedaremos indefensos frente a nuestros rivales. Otro punto importante es que tenemos un golpe super que se obtiene tras sumar varias combinaciones, el gran problema es que esta cinemática como si fuera un 'super combo' es muy fácil de esquivar.

Se juegue versus o arcade, al comienzo solo tendremos diez peleadores, por lo que no podremos olvidar de utilizar a Apollo, Iván Drago o Míster T; al menos al inicio de nuestra aventura; por lo que es muy probable que se utilice a Rocky o a Creed, pues los demás no son tan queridos por los fanáticos y no tuvieron un gran impacto de la saga y otros son inventados.

En el caso de jugar Arcade nos embarcaremos en una campaña que no tiene un trasfondo que nos envuelva como uno esperaría y para intentar mantener la atención del jugador se ofrece un entrenamiento en el que tendremos que correr en la caminadora y golpear carne con una serie de combinaciones específicas, pero el gran problema es que casi siempre es lo mismo combate tras combate y se vuelve muy tedioso.

En la jugabilidad se intentó plasmar el estilo de cada personaje y aunque en la selección te dirán si es golpeador, más hábil o un peleador equilibrado, en el ring las diferencias al menos para mí no se notaron en demasía.

Desgraciadamente hay poco que agregar porque es un juego que al poco rato se queda en un vacío que tristemente no recupera la atención del jugador más allá de que se intentó hacer un juego con tintes de fantasía y espectacularidad del personaje más emblemático del boxeo que nunca existió.

En RÉCORD probamos este título en Nintendo Switch.

CALIFICACIÓN RÉCORD: 6.2

