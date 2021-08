Call of Duty Mobile: Realizó colaboración con Ozuna para su nueva temporada

Call of Duty: Mobile se ha asociado con el galardonado artista Ozuna para ser el primer músico en traer a los fanáticos contenido personalizado en el juego a nivel mundial para el lanzamiento de la Temporada 7: Elite of the Elite.

Comenzando el miércoles 25 de agosto, esta profunda integración para la franquicia móvil tremendamente popular significa que los jugadores pueden deambular por Call of Duty: Mobile con la icónica máscara de personaje con temática de oso del cantante y otros elementos inspirados en Ozuna, como tarjetas de visita, avatares y mucho más.

Para celebrar esta épica colaboración, la mega estrella del reguetón escribió una nueva canción para la temporada titulada "A La Buena, El Mejor".

La Temporada 7 de Call of Duty: Mobile se lanza con un nuevo suministro de contenido premium gratuito que incluye dos nuevos mapas, nuevos personajes como un operador turco llamado Demir, una nueva arma funcional: el Hades LMG Shoulder Cannon, una nueva habilidad de operador, y mucho más.

Los jugadores que esperan ser la élite de la élite también querrán intensificar su juego con la adición de 50 nuevos niveles de recompensas del Pase de batalla disponibles para ganar.

Para llegar a la cima, los jugadores deben prestar atención a algunos de los aspectos más destacados de Call of Duty: Mobile Temporada 7: Elite of the Elite, que llegará a Android e iOS:

DOS MAPAS NUEVOS

Scrapyard 2019: Un mapa clásico de Modern Warfare 2 que se introdujo por primera vez en Call of Duty: Mobile a principios de 2020 y tiene un regreso temático. Un mapa en gran parte simétrico, que tiene lugar en el cementerio de un avión lleno de piezas dispersas y cobertizos de almacenamiento.

Monastery: Lanzado originalmente en Call of Duty Online, este monasterio que alguna vez fue pacífico, donde los operadores deben navegar por los caminos serpenteantes y los edificios agrupados del mapa, se convierte en un campo de batalla.

Nuevo evento temático - Cyber ​​Attack – A partir del 3 de septiembre, los jugadores envían a su operador en una misión en multijugador y Battle Royale cada seis horas para tener la oportunidad de traer recompensas, incluyendo los proyectos de arma de la torreta técnica Zero - Dark Ops y SKS -, un Amuleto épico y más. Cuanto mayor sea el nivel de tu operador, mayor será la probabilidad de obtener recompensas de mayor calidad.

