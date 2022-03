College Collision: Torneo universitario de esports abrió sus convocatorias

El College Collision es un torneo universitario organizado por Enjoy Esports League en donde se reúnen universidades ligadas al CONDDE (Consejos Nacional del Deporte de la Educación) para reunir al talento en el mundo de los esports.

El torneo tendrá siete videojuegos disponibles, los cuales son: FIFA 22 (PS4 & Xbox One), Call of Duty Warzone (equipos de 4), League of Legends, Valorant, Super Smash Bros. Ultimate, Rocket League (equipos de 3) y Fortnite (equipos de 4).

La convocatoria ya está abierta y lo único que se debe hacer es realizar el registro aquí. Las inscripciones estarán abiertas hará el próximo 5 de abril para dar comienzo al certamen el 8 de abril.

El College Collision termina el próximo 29 de mayo y sus finales son presenciales y en esta ocasión se llevarán a cabo en Oaxtepec, tal como la edición invernal del 2021.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LLA: TEAM AZE CONSIGUIÓ SU PASE A LA GRAN FINAL TRAS VENCER A ESTRAL ESPORTS