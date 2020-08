Estral Esports, los 'Dioses Egipcios' por el tricampeonato de LOL

Con la grandeza que emerge de los dioses egipcios, misma que ha sido encomendada a sus representantes en la División de Honor, Estral Esports, enfrentarán a Team Aze en su tercera final consecutiva misma que buscará conquistar en aras de pasar a la historia como tricampeones de la División de Honor, que organiza Liga de Videojuegos Profesional México, este 26 de agosto en punto de las 6:00 p.m. por twitch.tv/lvpmex .

De cara a lo que será una serie repleta de emociones, el camino que ha recorrido Estral es digno de recordar; iniciando con su ascenso a la liga mexicana de League of Legends en el Clausura 2019, el equipo no ha conocido más que éxitos. Teniendo en su plantilla jugadores debutantes en la liga mexicana, logró sorprender a propios y extraños para campeonar en su temporada debut. No conformes con la hazaña, se reforzaron de cara al 2020 con un equipo dominante que los posicionó en la historia como el primer bicampeón mexicano.

Sin duda hubo jugadores clave en el funcionamiento del equipo bicampeón, siendo los mexicanos y ya consagrados en la liga: Dario 'LiquidDiego' Padilla y Iván 'Nerzhul' Meza, siendo protagonistas y que incluso se coronaron en la primera temporada de la liga con la camiseta de Cream Esport; desde su llegada a Estral, han sido los pilares de dominante reino egipcio gracias a su experiencia. Tres refuerzos de lujo los acompañan para esta temporada: Tadeo 'Aquasonic' Forestieri y Camilo 'Zelt' Urbina, quienes llegan desde Liga Latinoamérica (LLA), el torneo de League of Legends más importante de la región. Junto a ellos Manuel 'Carita Triste' Jaramillo, jugador mexicano que de igual forma ha participado en competencias regionales llegó a demostrar que su juventud no es impedimento para ser determinante en los momentos clave y en los juegos por el campeonato.

Si bien su temporada 2019 fue brillante, no pudieron ponerle la cereza al pastel al no poder ser el representante mexicano en el Regional Norte que da el ascenso a LLA. Y es en esta temporada que de lograr el campeonato, pudieran ponerle palomita en su lista de logros.

Descubre si Estral Esports se alzará como el tricampeonato de la División de Honor este 26 de agosto en punto de las 6:00 p.m. por twitch.tv/lvpmex y con la cobertura en la cuenta de Twitter exclusiva del torneo @LVPmexLoL y las demás redes sociales de Liga de Videojuegos Profesional México, Twitter @LVPmex , FacebooK LVPMexico , Youtube LVPmex , Instagram LVPmex y TikTok @LVPmex .

