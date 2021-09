Estrenos de videojuegos más esperados de septiembre

Septiembre se perfila como uno de los meses más importantes de 2021 pues recibe una gran cantidad de juegos, pero lo mejor es que la gran mayoría son grandes promesas de este año.

Antes de dar la lista completa de los más esperado debemos destacar al menos tres títulos que serán imperdibles en nuestro mes patrío: Deathloop, Kena Bridge of Spirits y Death Stranding Director´s Cut.

Deathloop es el nuevo shooter en primera persona desarrollado por Arkane Studios y publicado por Bethesda, y que de hecho es la última exclusiva de este estudio para PlayStation. Este juego de acción nos adentra a un mundo de asesinos en el que podremos volver en el tiempo pues estaremos dentro de un loop y del cual ya se habla positivamente. Deathloop se estrenará el 14 de septiembre.

Kena: Bridge of Spirits es una creación de Ember Lab y personalmente es uno de los juegos que más espero. Este título de acción y aventuras en tercera persona nos pone en los pies de una joven que tendrá que luchar contra varios enemigos con su magia para lograr que las almas de personas fallecidas lleguen al plano espiritual.

El diseño de los combates promete en demasía junto con su encantador diseño gráfico y Kena: Bridge of Spirits al igual que Deathloop solo estarán disponibles en PlayStation y Kena se estrena el 21 de septiembre.

Otro exclusivo de PlayStation que se estrena en septiembre es Death Stranding Director´s Cut. A pesar de que Death Stranding se estrenó el 8 de noviembre de 2019, esta Director´s Cut llega con mejoras para el PlayStation 5, con más misiones y sobre todo con un gran cambio en la fórmula de juego pues ahora se tendrá una gran cantidad de acción y nuevas formas de superar los obstáculos. Esta creación de Hideo Kojima se estrena el 24 de septiembre.

Al final juegos como Sonic Colors Ultimate (7 de septiembre), Final Fantasy IV: Pixel Remaster (8 de septiembre), Lost in Random (10 de septiembre), Life is Strange: True Colors (10 de septiembre), NBA 2K22 (10 de septiembre), Tales of Arise (10 de septiembre), Diablo II Resurrected (23 de septiembre) y Hot Wheels Unleashed (30 de septiembre) llaman la atención.

