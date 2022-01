Fallout: Amazon comienza a trabajar en la serie de la famosa saga de videojuegos

La serie de Fallout no quedará solo en un sueño sin cumplir y es que Amazon ya reveló los primeros detalles sobre la producción que llevará a la pantalla chica el famoso universo de Fallout.

El ambicioso proyecto para crear una serie de una de las sagas de videojuegos más importantes de los últimos tiempos se hizo en 2020 y según información de Deadline, la producción comenzará este 2022.

Los showrunners (autor-productor) de la serie serán Geneva Robertson-Dworet, quien fuera guionista de Capitana Marvel y Tomb Raider, y Graham Wagner, quien trabajó en The Office.

El director elegido para el primer episodio, el cual funcionará como un piloto, es el hermano de Christopher Nolan, Jonathan Nolan. Fallout se unirá al catálogo de The Last of Us y Halo como las series más esperadas basadas en videojuegos.

