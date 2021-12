Fortnite: Spider-Man de Tom Holland llega al battle royale para el evento invernal

Spider-Man No Way Home ha sido una de las películas más esperadas de toda la historia y ahora los trajes de dicha cinta estarán dentro de Fortnite a partir de la noche de este 16 de diciembre.

Los trajes que llegarán a la tienda de objetos son el clásico con la opción de tener el rostro descubierto y ver a Tom Holland, así como a Spider-Man con el traje negro que presume en No Way Home.

Así mismo, también aparecerá Mary Jane de No Way Home, aunque no termina por parecerse tanto a Zendaya como si lo hace en su skin con el papel que interpretó en Dune.

Estas skins llegan durante el Festival de Invierno, evento temático de Fortnite en donde se podrán desbloquear diversos objetos cumpliendo los retos que se marquen durante los próximos 14 días.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: INFINITY ESPORTS: ANUNCIÓ A JAUNY COMO NUEVO REFUERZO Y REVELÓ SU ROSTER PARA 2022