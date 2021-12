Game Awards: Definidos los candidatos a Mejor Juego del Año

The Game Awards, la máxima gala del mundo de los videojuegos, se llevará a cabo el 9 de diciembre y ya se definieron cuáles son los juegos finalistas para el premio del GOTY (Game of the Year).

A pesar de la polémica que puede llegar a generar estos premios, los seis juegos que son candidatos a ganar el 'Mejor Juego del Año' fueron grandes títulos que dieron de que hablar.

En RÉCORD hemos tenido la oportunidad de jugar todos los candidatos y a continuación evaluaremos a nuestros candidatos del que menos posibilidades tiene al que más. Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet & Clank Rift Apart y Resident Evil Village.

Resident Evil Village es el juego que menos probabilidades tiene de ganar el Juego del Año. Esta entrega de la famosa saga de Capcom no es un mal juego ni mucho menos, pero se queda corto tan siquiera de los mejores de la saga y en su jugabilidad y profundidad de la historia se quedó corta.

La fórmula de la experiencia en primera persona sigue ayudando al terror, pero desgraciadamente esta tensión se esfuma al convertirse en un juego de acción que no termina por sentirse convincente.

Inmediatamente después colocaría a Deathloop. Este shooter en primera persona sorprende con un loop lleno de acción e intriga y la última obra de Bethesda para PlayStation está genial para ser un buen shooter, pero la pésima inteligencia artificial lo castiga en demasía y sale de una posición por el podio.

Después en un mismo escalón tendríamos a Psychonauts 2 y a It Takes Two. Este último fue una grata experiencia multijugador local (cosa que se extraña mucho) con una jugabilidad perfecta sobre cómo deben compenetrarse dos mentes para superar cualquier obstáculo además de los buenos valores que se ofrecen.

Psychonauts 2 también dio un golpe sobre la mesa sobre lo que un buen juego necesita y retomó muchas maravillas de la primera entrega, pero mejoró lo mejorable para esta secuela que encantó a propios y extraños.

En la segunda posición sin ningún tipo de duda colocamos a Metroid Dread. La nueva historia de Samus nos lleva a las raíces de lo que significa Metroid en la indutria de los videojuegos con un apartado visual de primer nivel y una extraordinaria jugabilidad que se resumen en un juego prácticamente perfecto.

El favorito en esta ocasión es Ratchet & Clank: Rift Apart. Insomniac se arriesgó a recibir al PlayStation 5 con una nueva historia del famoso lombax y su amigo robot, entregando un juego espectacular. Este fue uno de los pocos (y el primero) que se sintió como un título de la nueva generación, aprovechando las bondades del PS5 y del mando Dualsense. UNa historia aceptable con una jugabilidad sumamente divertida y entretenida, gráficos espectaculares y el arriesgarse a probar algo diferente deja a Ratchet como mi favorito para ser el GOTY.

Hubiera sido haber visto a dos títulos que maravillaron desde su día de estreno. Forza Horizon 5 y Returnal, aunque este último tal vez haya sido castigado por su complejidad, pero es uno de los mejores del año.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HALO INFINITE: ¿CUÁNDO SE ESTRENA Y CUÁNTO CUESTA LA NUEVA ENTREGA DE JEFE MAESTRO?