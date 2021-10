God of War: Confirmó su estreno en PC para comienzos del próximo año

Los juegos exclusivos son en la actualidad un gran motivo para que los usuarios decidan comprar una consola u otra, y ahora otro título como God of War abandona la exclusividad para llegar a otra plataforma.

God of War por fin se confirmó que llegará a PC ya sea a través de Steam o de la Epic Game Store. Esta última entrega del héroe de Esparta llegará a partir del 14 de enero de 2022.

El juego de God of War está listado en Steam con un costo de 829 pesos y ofrece varias mejoras con respecto a su estreno en el PlayStation 4 el 20 de abril de 2018, y que de hecho fue uno de los mejores títulos de toda la generación pasada.

Algunas de las mejoras con las que contará es que se podrá jugar con gráficos a 4k (con una PC indicada) y más detalles gráficos. God of War se une a Days Gone, Horizon Zero Dawn como juegos exclusivos de PlayStation que llegaron a PC.

