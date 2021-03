It Takes Two, la nueva aventura cooperativa, ya se encuentra disponible

It Takes Two ya se estrenó para todo el público y lo hizo en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S y también en PC a través de Steam y Origin.

Este juego retoma el clásico estilo de jugar en modo cooperativo con una jugabilidad única y variada que se combina con una extraordinaria narrativa.

It Takes Two ha sido elogiado por diversos sectores del público y de la prensa especializada. El videojuego ya es considerado como una genialidad de los títulos cooperativos, y es que tipo de títulos ha sido olvidado con el tiempo.

"Tenemos un verdadero antes y un después aquí, y el género cooperativo no tendrá idea de qué lo golpeó", comentó Josef Fares, fundador y director del título de Hazelight Studios, estudio desarrollador de It Takes Two.

"Habrás momentos en los que el título te hará reír, otros momentos en los que tirará de las cuerdas de tu corazón e incluso momentos en los que tu pulso se acelerará porque es así de frenético. Está todo ahí, y estamos ansiosos por escuchar lo que los fanáticos tienen que decir al respecto", concluyó Josef.