The Last of Us Part I mejorado y confirmado para PlayStation 5

Es una realidad, tenemos el remake o remasterización de The Last of Us Part I para la consola de nueva generación de Sony, el PlayStation 5 y llegará este mismo 2022.

El primer The Last of Us logró convertirse en uno de los juegos más queridos en todo el mundo y ahora tendrá mejoras para la nueva generación, y lo que pudimos notar es el tema gráfico pues es igual o muy similar al de la Parte II.

Así es el tráiler del nuevo THE LAST OF US PART 1.

Un remake creado desde 0 para PS5 y PC y pinta espectacular. Si sale día 1 en PC, me lo pillaré ahí sin duda, y si no, pues en la PS5!! pic.twitter.com/NuIK9YlTTW — ALEX WHITE (@AlexWhiteES) June 9, 2022

El juego ocupará al menos 80 GB de espacio en el PlayStation 5 y es importante mencionar que es un juego construido desde cero, para así aprovechar las bondades del PS5.

Además de la versión normal que incluye el juego y Left Behind, tendremos la 'Friendly Edition', que tendrá una carátula especial con un estuche de metal, además los cuatro primeros números del cómic The Last of Us: American Dreams y recompensas digitales.

La versión Friendly parece que tendrá un costo de 100 dólares y ambas versiones llegarán a PlayStation 5 el 2 de septiembre de este 2022.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CALL OF DUTY WARZONE 2.0 ES UNA REALIDAD Y NO SEGUIRÁ EL PROGRESO DEL ORIGINAL