League of Legends: Team Aze y We Talent protagonizarán un 'choque de trenes'

La Jornada 13 se engalana con un par de duelos que nos harán vibrar en la Grieta del Invocador perteneciente al máximo circuito de League of Legends cuando se enfrenten dos favoritos de la afición ante dos gratas sorpresas de este Clausura 2021. Los duelos entre Arctic Gaming vs. Six Karma y Team Aze vs. We Talent nos van a dejar al borde de nuestra silla.

La División de Honor de League of Legends, vive una realidad diferente en este Split, con equipos que se repusieron del torneo pasado para ahora dar muestras de lo que pueden llegar a ser, aunque también está la otra realidad, equipos que fueron protagonistas y en este torneo les está costando trabajo encontrar la regularidad.

Las dos organizaciones más antiguas y favoritas de la afición: Arctic Gaming y Team Aze, enfrentan a dos que se incorporaron recientemente a la #DDHLOL, pero que a base de trabajo y apuesta por el talento mexicano están logrando destacar: Six Karma y We Talent respectivamente. ¿Los de Arctic sacarán el carácter para tener marca positiva y escalar en la tabla? ¿Podrá el talento nacional de We Talent con el poderío del “As”?

La agenda de este miércoles 23 de junio en la División de Honor:

18:00 hrs - Atomic México vs. Respawn Esports

19:00 hrs - Arctic Gaming vs. Six Karma

20:00 hrs - The Kings vs. Janus Esports

21:00 hrs - Team Aze vs. We Talent

22:00 hrs - Kings of the North vs. Naguará.

