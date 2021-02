Nintendo Direct: Lo que nos dejó el primer evento de Nintendo de 2021

El primer Nintendo Direct tuvo grandes anuncios, pero hubo noticias que acapararon los reflectores como el nuevo personaje de Super Smash Bros. Ultimate y Splatoon 3.

Al comienzo tuvimos la presentación oficial de Pyra y Mythra como un nuevo personaje dentro de Super Smash Bros. Ultimate, y a pesar de que no era una de las especulaciones de los fanáticos, dejó una buena impresión.

Otro de los grandes anuncios fue la llegada de Fall Guys a Nintendo Switch. Un juego multijugador que cobró mucha relevancia durante el año pasado, pero el cual ha ido cayendo en popularidad estará en la consola de Nintendo.

También hubo dos noticias importantes en torno al gran Mario. La primera fue Mario Golf: Super Rush, el nuevo título de la saga en donde tendremos a Mario y sus compañeros jugando golf con varios modos en multijugador.

La segunda noticia fue la colaboración de Mario con Animal Crossing: New Horizons. Uno de los juegos más vendidos de la historia tendrá contenido inspirado en el mundo del famoso plomero y podrás simular niveles de Mario Bros. en tu isla.

Entre otros anuncios estuvo el de Ninja Gaiden: Master Collection, la cual incluirá los primeros tres títulos de las aventuras Ryu Hayabusa.

También se mostró un avance de Monster Hunter Rise, el cual llegará el 26 de marzo para Nintendo Switch, con una edición especial de dicha consola y un control.

Entorno a las aventuras de Link se hizo oficial que la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild aún está en desarrollo, pero para que la espera no sea tan tediosa llegará la remasterización de The Legend of Zelda: Skyward Sword, la cual estará disponible el 16 de julio.

Para concluir se dio el anunció con un avance de Splatoon 3, título que llegará en 2022.