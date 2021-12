PlayStation: Buscará responder al Game Pass de Xbox con 'Spartacus'

Xbox Game Pass ha revolucionado la forma de ver el negocio de los videojuegos con un servicio de streaming que tiene un bajo costo en comparación de la gran cantidad de juegos que tiene, y parece que Sony intentará competir.

Xbox sorprendió al mundo cuando anunció que se podían jugar más de 100 juegos pagando 200 pesos mensuales, además de que títulos como Halo, Forza Horizon 5, Back 4 Blood y muchos más están disponibles desde su fecha de estreno sin pagar más.

Ante esta situación, Sony estaría analizando crear una plataforma que pueda competir. Según un reporte de Bloomberg, Spartacus (nombre clave del servicio) está siendo evaluado para salir a la luz próximamente.

Este servicio podría reunir el servicio de PlayStation Plus, el cual reúne grandes juegos exclusivos (God of War, Days Gone, Horizon, etc.) de PlayStation en un catálogo y también se fusionaría con PS Now además de agregar más clásicos; pero no se puede pensar en estrenos directos al catálogo de momento.

