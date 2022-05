PlayStation: Ofrecerá varios de sus mejores videojuegos en PS Plus

El servicio de Xbox Game Pass ha acaparado el mercado con su sistema similar al de Netflix en donde pagas una renta y te ofrecen un gran catálogo. Ahora PlayStation no se quiere quedar atrás y se anunciaron los juegazos que estarán disponibles.

Antes de poner todos los juegos que llegarán en una larga lista, aquí los tres tipos de membresías que se tendrán. PS Plus Essential que es la que se tiene actualmente, PS Plus Extra que tendrá 400 juegos de PS4 y PlayStation 5, y PS Plus Premium que incluye más de 300 juegos adicionales de PS3, PS1, PS2 Y PSP (todas llegarán el 13 de junio a nuestra región).

Ahora vamos con los juegos en donde tendremos títulos como Spider-Man de PS4, Ghost of Tsushima Director´s Cut, Death Stranding Director´s Cut y Returnal.

Ahora, la lista completa:

Juegos exclusivos de PlayStation con PS Plus Extra y Premium

Alienation | Housemarque, PS4

Bloodborne | FromSoftware, PS4

Concrete Genie | Pixelopus, PS4

Days Gone | Bend Studio, PS4

Dead Nation Apocalypse Edition | Housemarque, PS4

Death Stranding y Death Stranding Director’s Cut | Kojima Productions, PS4 y PS5

Demon’s Souls Remake | Bluepoint Games, PS5

Destruction AllStars | Lucid Games, PS5

Everybody’s Golf | Japan Studio, PS4

Ghost Of Tsushima Director’s Cut | Sucker Punch, PS4 y PS5

God of War | Santa Monica Studio, PS4

Gravity Rush 2 | Japan Studio, PS4

Gravity Rush Remastered | Japan Studio, PS4

Horizon Zero Dawn | Guerrilla Games, PS4

Infamous First Light | Sucker Punch, PS4

Infamous Second Son | Sucker Punch, PS4

Knack | Japan Studio, PS4

LittleBigPlanet 3 | Sumo Digital, PS4

LocoRoco Remastered | Japan Studio, PS4

LocoRoco 2 Remastered | Japan Studio, PS4

Marvel’s Spider-Man | Insomniac Games, PS4

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Insomniac Games, PS4 y PS5

Matterfall | Housemarque, PS4

MediEvil | Other Ocean, PS4

Patapon Remastered | Japan Studio, PS4

Patapon 2 Remastered | Japan Studio, PS4

Resogun | Housemarque, PS4

Returnal | Housemarque, PS5

Shadow of the Colossus | Japan Studio, PS4

Tearaway Unfolded | Media Molecule, PS4

The Last Guardian | Japan Studio, PS4

The Last of Us Remastered | Naughty Dog, PS4

The Last of Us: Left Behind | Naughty Dog, PS4

Until Dawn | Supermassive Games, PS4

Uncharted The Nathan Drake Collection | Naughty Dog, PS4

Uncharted 4: A Thief’s End | Naughty Dog, PS4

Uncharted: The Lost Legacy | Naughty Dog, PS4

WipEout Omega Collection | Clever Beans y Creative Vault Studios, PS4

Juegos no exclusivos de PlayStation que llegarán a PS Plus Extra y Premium

Ashen | Annapurna Interactive, PS4

Assassin’s Creed Valhalla | Ubisoft, PS4 y PS5

Celeste | Maddy Makes Games, PS4

Cities: Skylines | Paradox Interactive, PS4

Control: Ultimate Edition | 505 Games, PS4 y PS5

Dead Cells | Motion Twin, PS4

Final Fantasy XV Royal Edition | Square Enix, PS4

Hollow Knight | Team Cherry, PS4

Marvel’s Guardians of the Galaxy | Square Enix, PS4 y PS5

Mortal Kombat 11 | WB Games, PS4/PS5

Narutoshippuden: Ultimate Ninja Storm 4 | Bandai Namco Entertainment, PS4

NBA 2K22 | 2K Games, PS4 y PS5

Outer Wilds | Annapurna Interactive, PS4

Red Dead Redemption 2 | Rockstar Games, PS4

Resident Evil | Capcom, Ltd, PS4

Soulcalibur VI | Bandai Namco Entertainment, PS4

The Artful Escape | Annapurna Interactive, PS4 y PS5

The Crew 2 | Ubisoft, PS4

