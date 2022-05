Flakked: 'En G2 Esports he aprendido como un profesional debe comportarse'

Víctor Lirola Tortosa, mejor conocido como Flakked, ha vivido un cambio drástico en su carrera y es que en menos de seis meses pasó de jugar en la liga local de España a ser campeón de Europa (LEC) y estar en un evento internacional.

"No, ni de coña, yo me imaginaba seguir en Superliga tranquilito, intentando llegar a playoffs con Mad Lions y poco más la verdad", comentó Flakked, tirador de G2 Esports, en charla exclusiva con RÉCORD desde Corea del Sur.

Flakked admitió que el hecho de llegar a G2 es un sueño para él desde que se metió al mundo de League of Legends y comenzó su carrera dentro de los esports.

"Se siente como un sueño la verdad. Es una locura como puede cambiar todo de un momento a otro tan rápido, es un sueño que me lo estoy gozando como un niño pequeño.

Esto es literalmente lo que soñé cuando empecé a jugar League of Legends y ahora lo estoy cumpliendo, encima estoy en el mejor equipo de Europa, con probablemente los mejores jugadores de Europa y encima estamos ganando así que estoy muy feliz, pero aún tengo esa ambición de siempre querer llegar a más", confesó Flakked.

APRENDIZAJE EN G2 ESPORTS

G2 Esports es uno de los equipos más importantes de esports en todo el mundo y en Europa son los grandes reyes de League of Legends. En este entorno, Flakked confesó todo lo que ha aprendido en una institución tan importante con jugadores como Caps y Jankos.

"He aprendido muchas cosas. La primera es como un profesional debe comportarse, por ejemplo, en entrevista mi léxico no es el mejor porque me gusta ser yo, natural, pero he aprendido mucho a parte de mucha disciplina.

"También al nivel de juego, he aprendido un montón de la comunicación tanto dentro como fuera de la partida, he ganado confianza en mí mismo y en mi equipo y cuando estoy bien o mal se nota mucho", agregó Flakked.

