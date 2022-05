Nintendo Switch Sports: Retorno insípido de la experiencia en Wii Sports

Wii Sports fue uno de los juegos que marcaron a toda una generación con la opción de poder hacer deporte gracias a la simulación que nos ofrecía una consola con controles básicos que todos podíamos entender sin tener la más remota idea de cómo se juega un deporte. Reglas básicas y apostar por horas de diversión en familia y a secas es lo que consigue Nintendo Switch Sports.

Disponible en formato físico y online, Nintendo Switch Sports aterrizó el pasado 27 de abril y aquí en RÉCORD hemos podido probar este nuevo título que trata de innovar con dos nuevos deportes dentro de su catálogo que son el futbol y el bádminton, pero fuera de eso nos ofrece lo mismo que pudimos disfrutar en Wii Sports, tal vez con mejores paletas de colores.

Empecemos con los deportes que ya estaban dentro de Wii Sports que fueron trasladados a Nintendo Switch Sports para poder analizarlos por separados, aunque repito, son similares a los de Wii.

TENIS

Me parece que el favorito de todos los que alguna vez jugaron Wii Sports, el tenis es un deporte simple en donde dos personas toman una raqueta y golpean una pelota esperando que el rival no pueda regresar la bola para sumar puntos o que la regrese fuera de cancha o se quedé en la red.

La mecánica es exactamente la misma, tomarás un joy con en tu mano dominante simulando la raqueta y comenzará el juego. Yo recuerdo que en el Wii era más fácil colocar golpes mucho más certeros para desequilibrar al rival, pero aquí en Nintendo Switch es más complicado. Nuestro personaje tendrá una orientación automática por lo que solo deberemos preocuparnos por golpear la bola.

La clave de la victoria es no equivocarse a la hora de impactar la bola pues podemos sacar nuestro remate de la cancha o la pelota irá con poca fuerza, lo que provoque un remate fulminante de nuestro rival para ver como festejan en nuestra cara.

Tengo dos detalles con el tenis, no encontré la forma de que solo aparecieran dos personajes. Puedes jugar dos contra dos, pero el problema es que habrá un fantasma que esté simulando ser un jugador de tu equipo y es sumamente molesto, y por qué digo simular, pues porque no hace nada, solo imita tus movimientos y es una distracción innecesaria. El otro tema es que normalmente el golpe de revés no lo registra bien y se vuelve estresante.

BOLICHE

Sin más, el boliche. Si a la gente no le da pena ir a jugar bolos sin saber y tirar por el canal la bola a diestra y siniestra, está es una opción segura para no hacerlo con gente mirando, con zapatos que no sabes quién usó y muchas cosas más, pero si te gusta el boliche, como a mí, será una experiencia que se queda sumamente corta.

Aquí tenemos dos opciones, una de ellas es el boliche clásico y el otro es un boliche con obstáculos para subir la dificultad. El de los obstáculos no está mal, pero no se me hizo divertido ni necesario la verdad y el de los bolos era muy hacer chucas tras chucas a menos que los pinos de los costados no cayeran. Simplemente tiraba recto y eso fue lo que el juego me dijo que hiciera.

CHAMBARA

El juego de las espadas está aquí. En esta ocasión tenemos la clásica modalidad en la que tenemos que mover el brazo como locos para derribar a nuestro oponente de la plataforma y la otra que tenía disponible (solo jugué con mi hermano, un Joy-Con cada uno) es el jugar con una espada que se beneficia de bloquear golpes para adquirir potencia extra a la hora de golpear a nuestro rival, y este no está mal, pero requiere mayor estrategia y eso lo hace un poco más aburrido y mucho menos caótico.

Ahora vamos a ir con los deportes nuevos y dos de mis favoritos de esta entrega.

BÁDMINTON

Jugar gallitos es genial en Nintendo Switch Sports, extremadamente divertido. En el bádminton solo tendremos la opción de jugar uno contra uno, lo cual yo siempre aplaudo, y es una cancha muy pequeña en la que la precisión con la que realicemos el impacto con la raqueta es clave para no sacar malos remates que permitan al rival realizar un ataque brutal.

Aquí tenemos un botón para realizar la famosa 'dejadita' en caso de que nuestro rival esté muy tirado para atrás y el remate estándar es moviendo la raqueta de abajo hacia arriba, y para atacar de arriba hacia abajo. Este sacó varias gotas de sudor en casa y fue sumamente divertido por lo largo que pueden ser los puntos.

VOLEIBOL

El otro grande que siempre hizo falta en Wii Sports. El voleibol por excelencia es uno de los deportes que más me agradan y la verdad es que está muy bien llevado a Nintendo Switch Sports. La mecánica de la recepción, el voleo, el remate y el bloque debe ser igual al de la vida real por lo que es muy divertido.

Este es un juego de dos contra dos, por lo que jugué con IA contra mi hermano con su IA y lo bueno es que la máquina nunca se equivoca, así que es sencillo y la responsabilidad de ganar recae en tus hombros. Si el movimiento es justo cuando se requiere, tendremos un buen golpeo que, si se hilan los tres toques certeros, el remate saldrá con mucha fuerza y será casi imposible que lo defiendan.

Lo divertido acá es que nosotros tenemos el control de la posición de nuestro personaje con el joystick tanto para recibir como para bloquear y es una auténtica maravilla.

FUTBOL

Este no me gustó. En el futbol es forzoso jugarlo con dos Joy-Con por persona, así que jugué contra la máquina. Aquí se usa mucho los botones y joystick pues uno es para mover a nuestro personaje y el otro para la cámara. Mover el Joy-Con derecho es para rematar con el pie derecho del personaje, el pie izquierdo para rematar de zurda y mover de arriba hacia abajo los dos Joy-Con para aventarte de palomita.

Este solo por el hecho de necesitar dos Joy-Con ya es difícil, pero el deporte no está mal implementado. Ahora, hay un modo que permite ponerte el Joy-Con en una pierna para rematar y lo que debes hacer es ponerlo en la pierna más hábil, esperar estático el centro de la IA y rematar para meter gol. Aquí tuve una decepción porque el control no lee bien el movimiento de la pierna y cualquier pambolero sentirá que le pega bien y no es así, además de que se vuelve muy lento y soso el modo.

En general eso es lo que tengo que decir sobre el tema de la jugabilidad, es muy divertida, al menos algunos deportes. Lo que si me pareció un insulto es que no exista una buena variedad de cosméticos para editar al personaje y el siguiente insulto es que solo se obtengan jugando en línea, hecho que no hice porque no tengo suscripción y es terrible que te obliguen a pagar para acceder a la progresión. Solo por eso le bajo varios puntos en la calificación y porque en realidad no es nada innovador.

CALIFICACIÓN RÉCORD: 7.4

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: UNREAL ENGINE 5: ¿REALIDAD O FICCIÓN?, UNA MUESTRA DE LOS GRÁFICOS DEL FUTURO