PlayStation: Se filtraron los juegos que llegarán en julio a PS Plus

Se acerca julio, y ante un verano sin tantos estrenos mediáticos en el mundo de los videojuegos, se han comenzado a filtrar los juegos que llegarán gratis a PlayStation Plus.

Según los reportes, que normalmente son acertados, Crash Bandicoot 4: It´s About Time será el gran protagonista de esta tercia de títulos que llegan al servicio.

Otro de los videojuegos que llegará a PlayStation Plus será The Dark Pictures Anthology: Man of Medan, un juego de terror en donde nuestras decisiones afectarán el destino de los personajes.

Y por último, tanto en versión de PlayStation 4 como de PlayStation 5 tenemos Arcadegeddon. Recordar que estos juegos en caso de ser descargados se quedarán permanentemente en nuestra biblioteca.

