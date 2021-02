State of Play: Lo que nos dejó el primer evento de PlayStation en 2021

El primer State of Play del año de PlayStation no demostró más de lo esperado, y aunque muchos fanáticos especularon en torno a posibles anuncios, no hubo nada sobre God of War o la próxima entrega de Horizon.

El evento comenzó con la noticia de que Crash Bandicoot 4: It´s About Time llegará a PlayStation 5. El juego tendrá actualizaciones gráficas, una mejora de sonidos y una experiencia diferente con el control de PlayStation, el DualSense. El título será actualizado para los jugadores que lo compraron para PlayStation 4.

Después se mostró un nuevo gameplay de Returnal, el primer gran juego exclusivo de la nueva generación de PlayStation. En esta ocasión vimos más detalles del combate y la diversidad de armas. Returnal es un juego de disparos en tercera persona en donde protagonizaremos a una astronauta perdida en un mundo desconocido que además de enfrentar extrañas criaturas, luchará ante sus propias pesadillas. Returnal se estrena el próximo 30 de abril para PlayStation 5.

Después se reveló más de KnockOut City, el cual también llegará a PS5 y se anunció de su Cross Play. Solar Ash también nos ofreció una demostración más profunda de su jugabilidad. El título se caracteriza por la superación de diversos niveles en donde deberás combinar tu destreza para patinar y evitar a los múltiples enemigos, este juego saldrá más tarde este 2021.

Otro anuncio importante fue el de Five Nights at Freddy´s: Securyty Breach. Se mosotró un avance más extenso el nuevo título de la famosa saga de terror, en esta ocasión tendremos que sobrevivir a sombrías noches como guardias de seguridad en un supermercado mientras juguetes robóticos nos acechan.

Kena: Bridge of Spirits fue otro de los juegos que acaparó la atención en este evento demostrando su jugabilidad. Un combate en tercera persona en donde tendremos un báculo mágico que nos podrá servir como arco, como un arma cuerpo a cuerpo y también nos permitirá realizar diversos hechizos. Kena estará disponible el próximo 24 de agosto.

Por último, tuvimos un vistazo más a Deathloop. Este shooter en primera persona es una de las grandes promesas para este año y en esta ocasión nos ofrecieron una cinemática con gameplay al estilo de James Bond; con secuencias de acción e imágenes ambientadas en su locación con extraordinaria música.

La gala la completaron Final Fantasy VII Remake Intergreade para PlayStation 5, el anuncio de SIFU y más avances de Oddworld: Soul Storm.