Team Aze, campeón de Latinoamerica que jugará la Free Fire World Series

El equipo de Team Aze demostró que con trabajo se pueden conseguir los sueños, y es que el As sin tantos reflectores se coronó como el mejor equipo de Free Fire de Latinoamérica y ahora viajarán a Singapur para jugar la Free Fire Wolrd Series a finales de mayo.

Vanessa, coach de Team Aze, destacó el trabajo de sus jugadores y lo complicado que fue en un principio convertirse en entrenadora de un equipo con los estereotipos que existen en la escena de los videojuegos.

“Los estereotipos son inmensos por el hecho de ser mujer, pero los jugadores se van acostumbrando. Las claves del equipo para lograr el campeonato fueron la constancia, la dedicación, concentrarnos 100 por ciento en lo que estamos haciendo, el esfuerzo y el trabajo en equipo que tuvimos”, comentó Vanessa en entrevista con RÉCORD.

Daniel Ayala, jugador de Team Aze, reconoció que en un principio no se veían como un equipo campeón y también reveló que al coronarse como el mejor equipo de Latinoamérica todos los integrantes del As rompieron en llanto.

“Sinceramente nunca tuvimos claro el hecho de ser campeones. Nosotros confiábamos en nuestro trabajo, pero éramos realistas, aunque internamente sabíamos del nivel que teníamos. Pero aquí estamos después de una final muy dura, pero eso puede ser la ventaja o desventaja de una final de un día y salimos en nuestro día y ya estamos a nada de irnos a Singapur.

“Estábamos en Discord todos, la final fue un cierre muy cañón, aunque ya sabíamos que estábamos clasificados y ya nadie nos quitaba ese lugar en Singapur, pero cuando supimos que habíamos ganado todos nos pusimos a llorar”, recordó Ayala.

Luego de una final con más de un millón y medio de espectadores, Ayala confesó que todavía no asimila el hecho de ser campeón y que es aún más complicado entender que jugará contra los mejores del mundo.

Solo hay una forma de conseguir lo que quieres, prepárate y pelea por lo que sueñas. Free Fire World Series está llegando.

“Todavía no asimilo el campeonato y menos el viajar a otro país a jugar, no todos los días se va a Singapur, pero al final tenemos que dejar los nervios de lado, tenemos que pararnos en un escenario junto con gente mundialista como los de Brasil y Tailandia. Tenemos un peso muy grande que cargar, toda Latinoamérica tiene fe en nosotros y no los vamos a defraudar”, comentó Daniel.

La Free Fire World Series 2021 comienza el 22 de mayo con la fase de Play-In en la que 12 equipos buscarán dos cupos para unirse a los 10 equipos finalistas.