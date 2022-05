Videojuegos que se pueden disfrutar gratis en este fin de semana

Cada fin de semana al menos tenemos un par de opciones de videojuegos podemos disfrutar sin ningún caso y en estos días llegan un par de títulos de acción que se deben de probar.

Si te gustan los disparos en primera persona, la locura el caos y la diversión, Borderlands 3 es la gran opción y es que la tercera entrega de la saga está completamente gratis.

Como es costumbre cuando se acerca el verano, Epic Games Store comienza a regalar juegos cada semana para sus usuarios en PC y en esta ocasión tenemos a Borderlands 3, juego que tiene un valor cercano a 900 pesos.

Ahora, para los que no les gusta jugar solos y son de consolas, el multijugador de Call of Duty Vanguard está gratis tanto para PlayStation 5 y 4, Xbox Series X|S y One, y también para PC hasta el 24 de mayo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: XBOX GAME PASS: REVELADOS LOS JUEGOS QUE SE UNIRÁN AL CATÁLOGO EN LO QUE QUEDA DE MAYO