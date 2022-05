Xbox Game Pass: Revelados los juegos que se unirán al catálogo en lo que queda de mayo

Si, ya dio inicio la segunda quincena de mayo y con esto ya conocemos los nuevos juegos que llegarán al catálogo de Xbox Game Pass hasta que esperamos a que llegue junio.

Tenemos tres títulos que destacan de entre los 12 que van a llegar a Xbox Game Pass y son Jurassic World Evolution 2, Sniper Elite 5 y el Pac-Man Museum.

Jurassic World Evolution 2 ofrece la misma experiencia que su antecesor con un par de mejoras y más contenido, y este título ya está disponible en consolas, PC y también desde la nube para dispositivos móviles.

Sniper Elite 5 es otro gran título que llegará y estará disponible desde el 26 de mayo, mientras que para los fanáticos de Pac-Man, Pac-Man Museum llegará el 27 de mayo.

Pero no todo son sonrisas, pues también tendremos títulos que abandonan el servicio y son EA Sports NHL 20, Farming Simulator 19, Knockout City, Resident Evil 7, Spellforce 3: Soul Harvest, Superhot Mind Control Delete y Yes Your Grace.

