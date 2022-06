Xbox: Colocó grandes ofertas en títulos destacados en su tienda virtual

Xbox tiró la casa por la ventana con una nueva ola de descuentos masivos a través de su tienda digital y aquí en RÉCORD dejamos una pequeña lista de los juegos más destacados.

Intentaré abarcar todos los mercados de videojugadores, pero en caso de que ninguno te haya llenado el ojo, son más de 50 juegos los que cuentan con descuentos.

Para los amantes de los deportes tenemos FIFA 22 para Xbox One a solo 209.85 pesos y Madden 22 para Xbox One también está en descuento y tiene un precio de 349.75 pesos. Las versiones de nueva generación también están en descuento.

Grand Theft Auto V está a mitad de precio (300 pesos) y de la saga también la trilogía que inlcuye el III, Vice City y San Andreas tienen un descuento considerable, aunque no vale tanto la pena.

The Witcher III (70 pesos), Far Cry 6 (519.6 pesos), Super Street Fighter IV Arcade Edition (99.8 pesos), Resident Evil 4 (162.39 pesos), Cyberpunk 2077 (615 pesos), Metro 2033 (37.35 pesos), Red Dead Redemption 2 (599.6 pesos), Bioshock Collection (241.59 pesos), Little Nightmares (134.75 pesos), colección de Tomb Raider y de Assassin´s Creed son grandes opciones.

