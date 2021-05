Xbox Game Pass: Agregó 15 juegos nuevos a su catálogo

Xbox Game Pass ya no ha vuelto a traer títulos muy importantes y que creen tendencia a la suscripción, pero aún recibirá 15 nuevos juegos para los amantes del servicio que ofrece Xbox.

Uno de los títulos más destacados es KnockOut City, el nuevo juego de EA se estrenará en el Xbox Game Pass y no tendrá ningún costo extra el poder disfrutarlo.

Otros de los juegos importantes es Snow Runner, en este título nos dedicaremos a conducir por caminos peligrosos llenos de nieve. Man Eater también destaca como un videojuego con horas de diversión en el que tomarás el papel de un tiburón hambriento.

Para xCloud llegarán Peggle 2; Plants vs Zombies Batlle for Neighborville, Fuzion Frenzy, JoyRide Turbo. En consola llegarán Mechwarrior 5, The Wild at Heart, Conan y KnockOut City; para PC arribarán SlimeRencher, SpellForce, Secret Neighbor y Solasta, mientras que para todas las plataformas llegan Man Eater, Snow Runner y The Catch.