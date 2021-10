Xbox Game Pass: Anunció los nuevos juegos que llegarán en octubre

Xbox Game Pass, al igual que todas las plataformas de streaming renuevan su catálogo cada mes y en esta ocasión Xbox dio a conocer los juegos más destacados que llegarán a octubre en la plataforma.

Sin duda el juego que acapara todos los reflectores es Back 4 Blood. Este juego que es el sucesor intelectual de Left 4 Dead llegará el 12 de octubre y ofrece horas de diversión asesinando zombies con amigos.

Otro juego que llama la atención es Visage. Este juego nos brinda un terror único y perturbador y ya se encuentra disponible desde el pasado 7 de octubre, así como The Procession to Calvary.

Los juegos que completan la lista de la primera quincena de octubre son: Totally Accurate Battle Simulator, Destiny 2: Más allá de la luz, Ring of Pain, The Riftbreaker, The Good Life.

