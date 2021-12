Xbox Game Pass: Mortal Kombat XI y diez juegos más llegaron al catálogo

Xbox Game Pass actualizó por última ocasión en este 2021 su catálogo y le trajo a todos sus usuarios once juegos nuevos que estarán en el servicio a lo largo de este diciembre.

El título que se lleva los reflectores es Mortal Kombat XI, y aunque la última entrega de la mítica saga de peleas ya tiene varios años en el mercado, sigue siendo uno de los grandes consentidos en el universo de los videojuegos.

Otro de los juegos que llaman la atención es The Grunk. Este juego de aventuras en tercera persona es bastante atractivo para los que han tenido la oportunidad de jugarlo y ofrece múltiples horas de diversión.

Los otros juegos que completan la lista son Among Us para xCloud, Broken Age para todas las plataformas, Ben 10, Lake, Fire Watch, Transofrmes, Paw Patrol y Wonder Labyrinth.

