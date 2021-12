Neymar deja Twitch para ahora transmitir en Facebook Gaming

Galera, o pai tá on oficialmente no @FacebookGaming !

Cola comigo para se divertir e já curte a minha Página lá no Facebook.

A primeira gameplay já é amanhã, 16h horário de Brasília / 20h no horário de Paris.

Bora jogar ! pic.twitter.com/1pSNrRpDLQ

— Neymar Jr (@neymarjr) December 16, 2021