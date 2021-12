Epic Games Store coloca descuentos y regala cupón por fechas navideñas

Comienza la mejor época del año y la gente comienza a pensar tanto en recibir como en dar regalos, por lo que Epic Games Store regala un cupón de descuentos a sus usuarios y además colocó múltiples ofertas.

El cupón es un descuento de 200 pesos y se canjea con solo entrar a la tienda de Epic Games Store y tener una cuenta activa. Este cupón se puede utilizar en cualquier compra que sume más de 299 pesos.

Además, Epic Games Store colocó múltiples ofertas en su portal, así que haremos unas recomendaciones que pueden funcionar para ser el obsequio perfecto en esta Navidad o en Día de Reyes Magos.

La trilogía remasterizada completa de Crysis tiene un costo apenas superior a los 400 pesos. Otro juego que tiene descuento es la segunda entre de Jurassic World Evolution; este título que se estrenó recientemente nos permite manejar nuestro propio parque y su costo es de 500.

Borderlands, Horizon Zero Dawn, The Witcher 3, Far Cry 6, Guardians of the Galaxy, Red Dead Redemption 2, Assassin´s Creed Valhalla, Hitman 3, Alan Wake Remastered y Days Gone son otras grandes opciones.

