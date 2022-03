Xbox Game Pass: Refuerza su catálogo con siete nuevos juegos

Xbox Game Pass le da la bienvenida a marzo solo como el servicio de streaming de Xbox sabe hacerlo, con nuevos juegos, y en esta ocasión se suman siete nuevos títulos en los próximos 10 días.

El juego que más llama la atención con gran diferencia es el de Marvel´s Guardians of the Galaxy. Este título maravilló al mundo en 2021 por su narrativa en la cual se plantea una historia muy bien lograda de los héroes de Marvel con personalidades muy bien desarrolladas.

Guardians of the Galaxy llega el 10 de marzo al servicio tanto en consolas, como en cloud y PC. A este juego se le suman Kentucky Route Zero, Lawn Mowing Simulator y Young Souls.

La oleada de nuevos títulos termina con FAR: Changing Tides, Microsoft Flight Simulator (este llega a Cloud) y Lightning Final Fantasy XIII. Los juegos que dejan Game Pass a partir del 15 de marzo con Nier: Automata, Phogs, Torchlight III y The Surge 2.

